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09:53 05 Октября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Путін формально завершив анексію українських територій

Президент РФ Володимир Путін підписав закони щодо приєднання чотирьох частково окупованих українських регіонів до Росії.

Путін підписав закони щодо приєднання чотирьох частково окупованих українських регіонів

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Таким чином він завершив формальний процес анексії частини України.

На підставі цих законів вносяться зміни до Конституції Росії – до неї як суб’єкти РФ будуть додані Херсонська та Запорізька області, а також Луганська та Донецька «народні республіки».

Хоча жодний з зазначених “субєктів” не контролюється Росією повністю і її війська витісняються з цих територій.

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