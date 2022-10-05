Іран заперечує постачання своїх безпілотників Росії

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заперечує, що його країна поставив безпілотники Росії для використання у війні проти України.

Іран заперечив поставки дронів Росії



Про це повідомило Xinhua з посиланням на інформацію на сайті МЗС Ірану.

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«Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованими і не підтверджує це», – сказав Канаані.

Він також додав, що з самого початку конфлікту в Україні Іран нібито завжди заявляв про “принципову та чітку політику активної неупередженості та протидії війні”, наголошуючи на необхідності політичного вирішення суперечок між двома сторонами та відмови від насильства.

Крім того, за словами представника МЗС, Іран завжди наголошував на необхідності врегулювання розбіжностей мирним шляхом діалогу.