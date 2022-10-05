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Главная » Світ » Політика
12:07 05 Октября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Казахстан відхилив вимогу Росії вислати українського посла та обурився тоном Захарової

Влада Казахстану відхилила вимогу Росії вислати посла України в Астані через коментарі про вбивство росіян, а також звинуватила Москву в неналежному тоні у відносинах між «рівними стратегічними партнерами».

Про це повідомило Reuters.

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Напруженість загострилася після того, як посол України в Астані Петро Врублевський заявив у серпні в інтерв’ю місцевому блогеру, говорячи про війну в Україні, що «чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше їх доведеться вбивати нашим дітям».

Росія вимагала, щоб Казахстан вислав дипломата у відповідь, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що такі коментарі неприйнятні для країни з великою етнічною російською меншістю.

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова у вівторок заявила, що Москва «обурена» тим фактом, що Врублевський все ще перебуває в Астані і викликала посла Казахстану.

Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров у середу назвав тон Захарової «дисонюючим з характером союзницьких відносин між Казахстаном і Росією як рівноправними стратегічними партнерами», додавши, що російського посла, у свою чергу, буде викликано в казахстанське міністерство.

Смадіяров сказав, що Врублевський залишить Казахстан, як тільки буде призначено нового українського посла.

Казахстан традиційно підтримував тісні економічні зв’язки та зв’язки у сфері безпеки з Росією, але дистанціювався від Москви після того, як вона вторглася до України у лютому.

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