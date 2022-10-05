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Главная » Світ » Політика
12:41 05 Октября 2022 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Путін звернеться до росіян стосовно зміни статусу “спецоперації”

Сьогодні президент України Володимир Путін може виступити зі зверненням до росіян стосовно «зміни статусу спецоперації».

Путін змінить статус

Про це повідомило близьке до Кремлю видання Readovka.

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Там додали, що секретар Ради безпеки Патрушев заявив про зростання рівня терористичних загроз в Криму, тому там мовляв потрібно негайно усунути прогалини в безпеці.

Ще раніше “глава” Криму Сергій Аксьонов висловлювався із припущенням, що після приєднання нових регіонів до Росії там проводитиметься контртерористична операція.

Як передбачав російський терорист Гіркін ще 24 вересня, швидше за все, у деяких областях буде оголошено режим «контртерористичної операції». Також можливе запровадження військового стану та оголошення офіційної війни Україні з вимогою відвести війська від «приєднаних територій».

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