05.10.2022 12:41
Главная » Світ » Політика
12:54 05 Октября 2022 33 Комментарии
Посли країн ЄС узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії
Посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.
Восьмий пакет санкцій оголосять 6 жовтня
Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00″, – написав він.
За словами журналіста, публікація в офіційному журналі ЄС очікується завтра.
Loading...
Новости по теме
ТОРПутін звернеться до росіян стосовно зміни статусу “спецоперації”
ТОР
ТОРІран заперечує постачання своїх безпілотників Росії
05.10.2022 10:11