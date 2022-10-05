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Главная » Світ » Політика
12:54 05 Октября 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Посли країн ЄС узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.

Восьмий пакет санкцій оголосять 6 жовтня

Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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«Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00″, – написав він.

За словами журналіста, публікація в офіційному журналі ЄС очікується завтра.

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