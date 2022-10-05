Посли країн ЄС узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.

Восьмий пакет санкцій оголосять 6 жовтня



Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00″, – написав він.

За словами журналіста, публікація в офіційному журналі ЄС очікується завтра.