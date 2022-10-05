Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга у підтримці ЗСУ
Близький до президента РФ Володимира Путіна власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова в роботі на Україну.
Про це повідомило Радіо Свобода.
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На думку Пригожина, Бєглов регулярно порушує права учасників так званої «спеціальної військової операції» в Україні.
«Крім шкоди від губернатора Петербурга ні я, ні бійці ПВК «Вагнер» нічого не бачать», – сказав Пригожин.
Також він додав, що де-факто Бєглов «надає колосальної підтримки Збройним силам України» та «іншим ворожим структурам». Чим саме – бізнесмен не пояснив.
Раніше Пригожин різко критикував командувача групи армій «Центр» російських сухопутних військ, що воюють в Україні, генерал-полковника Олександра Лапіна.
Пригожин слідом за головою Чечні Рамзаном Кадировим звинуватив Лапіна в здачі раніше окупованих територій.
У Кремлі, коментуючи критику Лапіна, заявили, що Пригожин і Кадиров заслужили «право на власну думку».