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13:45 05 Октября 2022 Просмотров 602   КомментариевКомментарии

Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга у підтримці ЗСУ

Близький до президента РФ Володимира Путіна власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова в роботі на Україну.

Пригожин продовжив критикувати російських посадовців

Про це повідомило Радіо Свобода.

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На думку Пригожина, Бєглов регулярно порушує права учасників так званої «спеціальної військової операції» в Україні.

«Крім шкоди від губернатора Петербурга ні я, ні бійці ПВК «Вагнер» нічого не бачать», – сказав Пригожин.

Також він додав, що де-факто Бєглов «надає колосальної підтримки Збройним силам України» та «іншим ворожим структурам». Чим саме – бізнесмен не пояснив.

Раніше Пригожин різко критикував командувача групи армій «Центр» російських сухопутних військ, що воюють в Україні, генерал-полковника Олександра Лапіна.

Пригожин слідом за головою Чечні Рамзаном Кадировим звинуватив Лапіна в здачі раніше окупованих територій.

У Кремлі, коментуючи критику Лапіна, заявили, що Пригожин і Кадиров заслужили «право на власну думку».

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