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Главная » Україна » Суспільство
14:26 05 Октября 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Луганщині

Збройні сили України почали деокупацію Луганської області та звільнили вже кілька населених пунктів.

Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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«Ну що ж, зараз вже офіційно – деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор», – сказав Гайдай.

Він не уточнив, які саме населені пункти деокупували українські захисники.

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