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14:26 05 Октября 2022 53 Комментарии
ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Луганщині
Збройні сили України почали деокупацію Луганської області та звільнили вже кілька населених пунктів.
Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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«Ну що ж, зараз вже офіційно – деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор», – сказав Гайдай.
Він не уточнив, які саме населені пункти деокупували українські захисники.
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