Путін доручив провести масову диспансеризацію дітей в анексованих регіонах

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у “нових регіонах” потрібно провести масову диспансеризацію дітей та “організувати їхній відпочинок” під час канікул.

Путіна знов потягнуло на дітей



Про це повідомило російське агентство ТАСС.

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Путін виступив із дорученням у чотирьох “нових регіонах” Росії – Донецькій та Луганській “народних республіках”, а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей – провести масову диспансеризацію дітей.

Він також доручив продумати організацію відпочинку неповнолітніх із “нових чотирьох суб’єктів країни” під час осінніх канікул.

Що він мав на увазі під «організацією відпочинку» – не уточнюється.