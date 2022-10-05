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15:47 05 Октября 2022 28 Комментарии
Путін доручив провести масову диспансеризацію дітей в анексованих регіонах
Президент РФ Володимир Путін заявив, що у “нових регіонах” потрібно провести масову диспансеризацію дітей та “організувати їхній відпочинок” під час канікул.
Путіна знов потягнуло на дітей
Про це повідомило російське агентство ТАСС.
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Путін виступив із дорученням у чотирьох “нових регіонах” Росії – Донецькій та Луганській “народних республіках”, а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей – провести масову диспансеризацію дітей.
Він також доручив продумати організацію відпочинку неповнолітніх із “нових чотирьох суб’єктів країни” під час осінніх канікул.
Що він мав на увазі під «організацією відпочинку» – не уточнюється.
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