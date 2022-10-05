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16:00 05 Октября 2022 Просмотров 964   КомментариевКомментарии

Путін подарував Кадирову на день народження звання генерал-полковника

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що президент Росії Володимир Путін надав йому звання генерал-полковника.

Кадиров став генерал-полковником

Про це повідомило російське агентство РИА Новости.

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Кадиров уточнив, що президентом підписано відповідний указ під номером 709.

Зазначається, що такий указ офіційно не опубліковано.

Сьогодні, 5 жовтня, Кадиров святкує свій день народження, йому виповнилось 46 років.

Нагадаємо, лише у березні 2022 року, невдовзі після початку війни, Кадирову надали звання генерал-лейтенанта.

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