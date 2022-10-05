Гендиректор МАГАТЕ Гроссі терміново їде до Києва через Запорізьку АЕС: що там відбувається

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прямує до Києва для «важливої ​​зустрічі» пысля того, як Путін оголосив про передачу Запорізькій АЕС до російської державної власності.

Гросі прямує до Київа



Про свої плани Гроссі повідомив у Twitter.

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Він уточнив, що йдеться про ядерну безпеку і зокрема безпеку Запорізької АЕС.

Путін украв ЗАЕС

Сьогодні на сайті Кремля з’явився указ Володимира Путіна про передачу Запорізькій АЕС до російської державної власності.

«Забезпечити прийняття у федеральну власність об’єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності», – йдеться у документі.

Експлуатацію АЕС, згідно з указом, передано до АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», заснованого «Росенергоатомом».

«Росенергоатом» після підписання цього указу призначив новим директором ЗАЕС Олега Романенка, колишнього головного інженера Балаківської АЕС у Саратовській області.

Також у Росії заявили, що хочуть зарахувати всіх співробітників станції до штату нової експлуатуючої організації АЕС.

“Енергоатом” не згоден

Гендиректор української держкомпанії «Енергоатом» Петро Котін повідомив працівникам Запорізької АЕС, що бере на себе керівництво станцією.

«Я ухвалив рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрація станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Усі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуться безпосередньо в центральному офісі НАЕК «Енергоатом» у Києві», – сказано у відеозверненні до працівників ЗАЕС.

Котін уточнив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, вирішуватимуться українським технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом «Енергоатому».

Загроза для всієї Європи

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція – контролюється російськими військами, але й досі експлуатувалася українським персоналом.

Близькість Запорізької АЕС до лінії фронту вже давно викликає серйозні побоювання міжнародної спільноти, оскільки потенційно загрожує ядерною катастрофою.

Нагадаємо, гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова 30 вересня викрали росіяни. 3 жовтня його вдалося визволити за участю МАГАТЕ. Після цього Мурашов із родиною переїхав на контрольовану Україною територію, а МАГАТЕ сповістило, що він не працюватиме на ЗАЕС.