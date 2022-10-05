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05:50 06 Октября 2022 Просмотров 108   КомментариевКомментарии

Вночі та на світанку росіяни завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю

Вночі, близько 02:50 росіяни обстріляли ракетами Харків, а під ранок близько 05:10 – Запоріжжя.

У Запоріжжі після обстрілу сплахнули потужні пожежі

За словами мера Харкова Ігоря Терехов, ворог поцілив об’єкт інфраструктури.

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«Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці «прильоту» зараз пожежа”, – написав він в Telegram.

Дані щодо постраждалих і ступінь руйнування об’єкта наразі уточнюються.

За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, в Запоріжжі від ракетного удару постраждали інфраструктурні об’єкти та житлові будинки.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті.

“Точна кількість постраждалих ще не відома. На місці подій вже працюють рятувальники”, – зазначив Старух.

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