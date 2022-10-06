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09:57 06 Октября 2022 Просмотров 145   КомментариевКомментарии

Ракетні удари по Хмельниччині: стали відомі подробиці

Російські військові вранці завдали двох ракетних ударів по території Хмельницької області, постраждалих немає.

Окупанти вдирили по Хмельниччині двома ракетами

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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За його словами,  близько 6 години в Шепетівському районі області зафіксовано вибух двох ракет, які випустили окупанти.

Одна з ракет впала поряд із інфраструктурним об’єктом, руйнувань інфраструктури та пожежі немає.

Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких навколишніх будинків.

Гамалій зазначив, що загиблих і постраждалих немає, на місці падіння ракет працюють відповідні служби.

Унаслідок ракетного удару на залізничну колію впало дерево, що призвело до зупинки потяга. Згодом він поновив свій рух.

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