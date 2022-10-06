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Главная » Світ » Політика
12:05 06 Октября 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Путіну доповіли про ризик втратити значної частини «нових територій» у найближчі два тижні

Президенту Росії Володимиру Путіну доповідають, що найближчими двома тижнями, ймовірно, буде втрачено контроль над значною частиною «нових територій».

Путін наполягає, щоб військові стояли "на смерть"

Про це повідомив Telegram-канал General SVR

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Путіну пропонують «відступити на вигідніші позиції» і не втрачати залишки військ та озброєнь.

Президент РФ поки що категорично проти, вимагає стояти «на смерть» і утримувати території у будь-який спосіб.

Крім того, інші джерела також підтверджують, що Кремль нібито дав наказ жодного разу не відступати з Херсона й тримати там оборону до останнього.

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