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12:20 06 Октября 2022 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

У ЄС затвердили восьмий пакет санкцій проти Росії з обмеженням ціни на нафту

У Євросоюзі затвердили восьмий пакет санкцій проти Росії, ухвалений у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У новий пакет обмежень серед іншого включили заборону на транспортування нафти третім країнам за ціною, вищою від встановленої стелі.

“Європейська Комісія вітає сьогоднішню домовленість держав-членів ЄС щодо 8-го пакету санкцій. Ми ніколи не погодимося з фальшивими путінськими референдумами та будь-якою анексією в Україні. Ми рішуче налаштовані продовжувати змушувати Кремль платити”, — йдеться у повідомленні.

Цей пакет вводить нові заборони ЄС на імпорт вартістю 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку — європейських послуг і досвіду.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових товарів і обладнання, необхідних для ведення війни на українській території.

Додатково застосовано санкції до фізичних та юридичних осіб. Йдеться про тих, хто причетний до російської окупації, спробу незаконної анексії та фіктивних “референдумів” на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, наприклад високопоставлені та військові посадові особи. А також компанії, що підтримують російські збройні сили. ЄС також продовжує переслідувати акторів, які поширюють дезінформацію про війну.

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