Голові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомили про підозру

НАБУ повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку у справі щодо періоду його роботи головою Укргазбанку.

За схемою Шевченка з банку нібито вивели ₴206 млн.



Про це повідомила прес-служба НАБУ.

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Наголошено, що протягом 2014-19 років у рамках схеми, до якої причетні п’ятеро людей, незаконно вивели з Укргазбанку 206 мільйонів гривень.

НАБУ пише, що не знає, де знаходиться Шевченко, тому його підозру залишили за місцем роботи в Нацбанку.

Слідство встановило, що чиновники Укргазбанку у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку. Вони нібито платили посередникам за залучення грошей великого бізнесу та державних установ.

За схемою Шевченка з банку нібито вивели ₴206 млн.