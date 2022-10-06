Адвокат Александр Модлицкий поменял Молдавана на Моню?

Что объединяет “Шуру Красномордого” – “решалу” СБУ Модлицкого, “Молдована” вора в законе Юрия Ерняка и “Моню” – вечную шестеру криминального мира?

Сегодня респектабельный и уважаемый киевский бизнесмен Юрий Ерняк, не так давно еще носил “погоняло” “Молдаван”, и был известен более блатному миру как член крымской ОПГ “Башмаки”. В числе его подвигов:

организация захвата директора «Нефтегаздобычи» Семинского по заказу Рудьковского, продажа компании Ринату Ахметову

спонсирование РПЦ, Почаевского монастыря

“меценатство” в связке с агентом ФСБ Тимофеем Нагорным и Михаилом Моргулисом.

Вот только “Молдаван”, при всем своем желании, никак не мог все это время оставаться за пределами зоны видимости правоохранительных органов. И причиной по которой “респектабельный бизнесмен” не разменял изысканные блюда в ресторанах на баланду состоит в том, что все его вопросы решал весма занятный персонаж – Александр Модлицкий.

Александр Модлицкий как становится по кличке «Шура Красномордый» по всему был человек не из воровской среды, а очень даже сильно противоположной.

Несмотря на то, что «Шура Красномордый» официально адвокат “Молдована”, назвать его адвокатом нельзя даже с очень большой натяжкой. И это несмотря на то, что он имеет прямое отношение к адвокатуре.

Проблема в том, что «Адвокатский союз» Модлицкого это официальная “прикрышка” ну или ширма, для его основной деятельности, а именно “разводилы” и “решалы”.

Что делает по определению “решала”?

Решает проблемы своих заказчиков, занося в высокие кабинеты некоторые, весьма пухлые суммы денег, благодаря которым с мертвой точки сдвигаются дела, которые до этого стояли намертво.

Вот только это сильно просто.

Несмотря на обширный круг клиентеллы, куда входит и одиозный киевский мэр Виталий Кличко со своим не разлей вода подельником Артуром Палатным, Модлицкому просто решать вопросы грустно. А посему он банально «разводит» своих клиентов на деньги, а особенно наивных, излишне словоохотливых и доверчивых и вовсе шантажирует информацией которую они ему по глупости выложили.

Но и это не последняя грань в бриллианте талантов Александра Модлицкого.

Не брезгует Модлицкий ни похищением людей, ни ролью альфонса.

Охмурив хозяйку столичного ресторана “Лео” он фактически “приватизировал” его и распоряжается им на свое усмотрение.

Самая “интересная” его страница расскажет нам о том, что в январе 2014 года, в разгар Революции Достоинства автомобиль Модлицкого был опознан по номерным знакам как причастный к похищению активистов Майдана из Октябрьской больницы! Речь при этом идет не о простом похищении, так как если одному из похищенных Игорю Луценко повезло, то Юрия Вербицкого подельники Модлицкого убили!

Интересно, что хотя Модлицкий на сегодня является подозреваемым в ряде уголовных производств по фактам мошенничества, интереса к его персоне у следствия нет.

Впрочем не только сильным мира сего служит Модлицкий, есть в перечне его подзащитных и откровенная шушера. Так известно, что Модлицкий регулярно решает за скандально известного максимально токсичного “патриота” Михаила Маймана, он же “Моня”.

Понятно, что “решает” за “Моню” Модлицкий не просто так. Ведь тот выполняет за него всю грязную работу.

“Моня” от рождения Михаил Помагайбо, персонаж просто замечательный! После многочисленных своих залетов, он решил взять фамилию своей жены – Майман. Это по его мнению позволило ему оседлать коня “бытового антисемитизма” и теперь при всяком удобном и не очень случае он во весь мир кричит, что бьют не афериста, сажают в тюрьму не жулика, а бедного обиженного всеми еврея! При этом “Моня” в реальности еврей в первом поколении!

Чем известен “Моня”?

Ну прежде всего употреблением лошадиных доз всех видов, форм и проявлений наркосодержащих средств. Ни один другой живой организм не способен выдержать ту дозу наркотиков которые “Моня” употребляет каждый день!

Данная форма издевательства над своим телом приводит к весьма предсказуемым результатам.

Его считают самым отбитым отморозком из всех существующих на просторах нашей многострадальной родины, что и привлекает таких токсичных персонажей как Модлицкий и “Молдаван” к его персоне. Ибо по их мнению, его токсичный авторитет позволяет использовать его как “торпеду” провоцируя своих оппонентов на определенные действия.

Моня к стати не просто так знаком с наркотиками.

В 2014 году он умудрился стать партнером по сбыту наркотиков на оккупированные Россией территории Украины одиозного Кивы.

Успел “Моня” засветиться и в масштабном продолжении войны 2022 года. Под крышей Модлицкого он умудрился пройти проверку СБУ и стать командиром ДФТГ где тут же попытался организовать схему по сбыту наркотиков, рэкету и торговле оружием, но был остановлен бойцами добровольческого формирования и с позором изгнан.

Впрочем и изгнание не остановило “Моню”. Обиженный, но все еще обласканный своими покровителями он продолжил под их крылом торговать оружием, трофеями; “отжимать” “гуманитарку”, автотранспорт; обворовывать и разводить неравнодушных украинцев, которые наивно отдавали ему последнее чтобы остановить русско-фашистскую навалу.

Сегодня “Моня” под арестом, а его покровители пытаются “зарешать” за своего “шестерку”. Получится у них? Вопрос пока открытый.