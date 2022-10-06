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Главная » Світ » Суспільство
15:13 06 Октября 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Вибухи в Криму погоджені з Путіним, а Китай надасть суперракети: чим пропаганда накачує мобілізованих

В окупованому Севастополі набирає обертів «мобілізаційна кампанія» – представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам.

Перед відправкою на війну мобілізованих накачують пропагандою

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Перед відправкою в зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з «політичної підготовки».

На цих заняттях в голови мобіків вкладають наступні тези:

- українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;

- вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для вигляду постріляти;

- вибухи в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем;

- ми ще нічого не починали;

- Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста «під нуль», РФ свої ракети поки що береже.

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