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15:44 06 Октября 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

У Запоріжжі з-під завалів дістали тіла трьох загиблих: що ще відомо про наслідки обстрілу

Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по житловим будинкам у Запоріжжі, з-під зруйнованих конструкцій будівель співробітники ДСНС дістали тіла 3 загиблих.

З-під завалів дістали тіла трьох загиблих

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

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Внаслідок ракетного удару близько 05:00 шістьма ракетами С-300 постраждали кілька приватних та багатоквартирних будинків.

Унаслідок влучання в двох п’ятиповерхівках відбулося руйнування житлової конструкції з першого по п’ятий поверх. Під завалами опинилися люди. На цей час тривають рятувально-пошукові роботи.

Пошкоджень зазнали автомобілі. У багатьох із довколишніх будинків вилетіли шибки, посічені фасади, зруйновані балкони та дахи.

Серед пошкоджених об’єктів – зупинка громадського транспорту. У торгівельному закладі, що поруч з нею, зайнялася пожежа.

У торгівельному закладі зайнялася пожежа

У торгівельному закладі зайнялася пожежа

Одна з ракет ударила по приватному сектору. Вщент зруйновані два домоволодіння.

Інформація про постраждалих і загиблих постійно оновлюється.

Зруйновано дві п’ятиповерхівки

Зруйновано дві п’ятиповерхівки

На місці події продовжують працювати працівники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.

Правоохоронці проводять огляд місць подій та збирають доказові матеріали збройного злочину.

Ушкоджено більше 40 багатоповерхових будинків

Ушкоджено більше 40 багатоповерхових будинків

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