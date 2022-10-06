Європарламент вимагає від Німеччини та інших країн ЄС додаткової військової допомоги Україні
ЄС мають значно збільшити свою військову допомогу Україні, «особливо в областях, позначених українським урядом».
Як повідомило Bild, про це йдеться в резолюції, що ухвалено сьогодні, 6 жовтня, на засіданні Європарламенту.
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Особливий акцент у документі зроблено на постачання озброєння. У цьому контексті були згадані німецькі танки Leopard-2 — зокрема пропонується навчити українських солдатів керувати цими машинами.
Депутати Європарламенту наголосили, що збільшення військової допомоги допомогло б скоротити тривалість війни та уникнути загибелі «ні в чому не винних українців». Вони також виступили за посилення санкцій проти Москви.
За резолюцію проголосували 504 депутати, проти – 26.