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Главная » Світ » Політика
16:15 06 Октября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Європарламент вимагає від Німеччини та інших країн ЄС додаткової військової допомоги Україні

ЄС мають значно збільшити свою військову допомогу Україні, «особливо в областях, позначених українським урядом».

Україна сподівається на постачання німецьких Leopard-2

Як повідомило Bild, про це йдеться в резолюції, що ухвалено сьогодні, 6 жовтня, на засіданні Європарламенту.

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Особливий акцент у документі зроблено на постачання озброєння. У цьому контексті були згадані німецькі танки Leopard-2 — зокрема пропонується навчити українських солдатів керувати цими машинами.

Депутати Європарламенту наголосили, що збільшення військової допомоги допомогло б скоротити тривалість війни та уникнути загибелі «ні в чому не винних українців». Вони також виступили за посилення санкцій проти Москви.

За резолюцію проголосували 504 депутати, проти – 26.

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