Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру нового глави Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення Андрія Пишного головою Національного банку України.

Пишний наразі очолює державний Ощадбанк



Про це сказано в проекті постанови, яку передано на розгляд.

Перед цим Верховна Рада підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що покидає посаду через «причини, пов’язані зі здоров’ям». Згодом йому повідомили про підозру в розкраданні державних 206 млн гривень під час керування Укргазбанком.

6 жовтня НАБУ повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку у справі щодо періоду його роботи головою Укргазбанку.