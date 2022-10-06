НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
19:25 06 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На день народження Путіна окупанти можуть влаштувати в Україні провокації

Завтра, 7 жовтня, в день народження президента РФ Володимира Путіна окупанти можуть вдаватися до провокацій в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Враховуючи нав’язливість якихось там пам’ятних дат або якихось сакральних дат нашого ворога, ми пам’ятаємо, що на День нашої незалежності противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, аби посіяти паніку у наших рядах та наносити максимальне ураження як цивільній, так і військовій інфраструктурі. Не виключається, звичайно, що противник буде намагатися все ж таки зробити це і на день народження свого вождя», – сказав Громов.

Він також зазначив, що можливо це буде здійснено за командою Путіна, або стане самостійне рішення будь-якого військового керівника.

«Якщо це буде прийняття рішення самостійне військовими керівниками, то більше за все, бажалось би, щоб вони накосячили й були прийняті подальші кадрові рішення стосовно керівного складу збройних сил країни-агресора», – зазначив Громов.

Нагадаємо, 7 жовтня Путін відзначатиме день народження, йому виповниться 70 років.

Loading...

Новости по теме

ТОР
06.10.2022 16:46
Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру нового глави Нацбанку
ТОР
06.10.2022 16:15
Європарламент вимагає від Німеччини та інших країн ЄС додаткової військової допомоги Україні
ТОР
06.10.2022 15:44
У Запоріжжі з-під завалів дістали тіла трьох загиблих: що ще відомо про наслідки обстрілу
blog comments powered by Disqus
Ракетні удари по Хмельниччині: стали відомі подробиці

09:57 Україна

Обстріл Запоріжжя: ракети влучили в багатоповерхівки, під завалами люди

07:07 Україна

Під Москвою військову частину закидали коктейлями Молотова

17:41 Світ

Путін подарував Кадирову на день народження звання генерал-полковника

16:00 Світ

Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга у підтримці ЗСУ

13:45 Світ

Путін звернеться до росіян стосовно зміни статусу “спецоперації”

12:41 Світ

Казахстан відхилив вимогу Росії вислати українського посла та обурився тоном Захарової

12:07 Світ

В Запоріжжі пролунали вибухи: є прильот

09:45 Україна

Відповідь Кім Чен Ину: США та Південна Корея запустили чотири ракети у бік Японського моря

07:55 Світ

ЗСУ перехопили у росіян панування у повітрі: авіація потужно нищить ворога

07:28 Україна

ЗСУ нанесли потужних ударів по окупантах під Запоріжжям

07:09 Україна