На день народження Путіна окупанти можуть влаштувати в Україні провокації

Завтра, 7 жовтня, в день народження президента РФ Володимира Путіна окупанти можуть вдаватися до провокацій в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Враховуючи нав’язливість якихось там пам’ятних дат або якихось сакральних дат нашого ворога, ми пам’ятаємо, що на День нашої незалежності противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, аби посіяти паніку у наших рядах та наносити максимальне ураження як цивільній, так і військовій інфраструктурі. Не виключається, звичайно, що противник буде намагатися все ж таки зробити це і на день народження свого вождя», – сказав Громов.

Він також зазначив, що можливо це буде здійснено за командою Путіна, або стане самостійне рішення будь-якого військового керівника.

«Якщо це буде прийняття рішення самостійне військовими керівниками, то більше за все, бажалось би, щоб вони накосячили й були прийняті подальші кадрові рішення стосовно керівного складу збройних сил країни-агресора», – зазначив Громов.

Нагадаємо, 7 жовтня Путін відзначатиме день народження, йому виповниться 70 років.