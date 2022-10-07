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06:54 07 Октября 2022 136 Комментарии
Росіяни вночі атакували Запоріжжя дронами-камікадзе
Вночі, близько 01:00, ворог атакував Запоріжжя іранськими безпілотниками.
Іранські безпілотники вперше атакували Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За його словами, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.
“Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяне не чули надто гучних звуків вибухів”, – зазначив Старух.
За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено.
Голова ОВА пообіцяв ще уточнити інформацію.
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