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06:54 07 Октября 2022 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Росіяни вночі атакували Запоріжжя дронами-камікадзе

Вночі, близько 01:00, ворог атакував Запоріжжя іранськими безпілотниками.

Іранські безпілотники вперше атакували Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.

“Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяне не чули надто гучних звуків вибухів”, – зазначив Старух.

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено.

Голова ОВА пообіцяв ще уточнити інформацію.

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