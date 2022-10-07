Росія посилила армію на Донбасі півтисячею кримінальних злочинців

На посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців.

На Донбас воювати прибуло 500 кримінальних злочинців



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.

Також відомо, що командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.