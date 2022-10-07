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07:51 07 Октября 2022 11 Комментарии
Росія посилила армію на Донбасі півтисячею кримінальних злочинців
На посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців.
На Донбас воювати прибуло 500 кримінальних злочинців
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.
Також відомо, що командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.
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