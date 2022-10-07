НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
08:28 07 Октября 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

На Алясці затримали двох росіян, що на човні втекли від мобілізації

На острові Святого Лаврентія на Алясці затримали двох мешканців Чукотки, які втекли від служби в армії на човні.

Росіяни пропливли на човні близько 500 кілометрів

Про це повідомляє Alaska’s News Source.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За даними видання, росіяни висадилися на острові 4 жовтня. Вони повідомили місцевим жителям, що припливли із селища Егвекінот на Чукотці (приблизно 500 кілометрів морем).

Чоловіків затримали і відправили до Гембелла на острові, пізніше росіян перемістили в найбільше на Алясці місто Анкорідж. Зараз федеральна влада штатів з’ясовує, чи порушили росіяни правила перетину кордону США і чи мають вони право перебувати в країні.

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що це був поодинокий випадок, і постійного потоку мігрантів із Росії не очікується.

Loading...

Новости по теме

ТОР
07.10.2022 07:51
Росія посилила армію на Донбасі півтисячею кримінальних злочинців
ТОР
07.10.2022 06:54
Росіяни вночі атакували Запоріжжя дронами-камікадзе
ТОР
07.10.2022 06:08
Іранські дрони-камікадзе не вплинуть на перебіг війни, як Himars – ISW
blog comments powered by Disqus
Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної

10:30 Світ

На Алясці затримали двох росіян, що на човні втекли від мобілізації

08:28 Світ

Адвокат Александр Модлицкий поменял Молдавана на Моню?

13:47 Україна

Ракетні удари по Хмельниччині: стали відомі подробиці

09:57 Україна

Обстріл Запоріжжя: ракети влучили в багатоповерхівки, під завалами люди

07:07 Україна

Під Москвою військову частину закидали коктейлями Молотова

17:41 Світ

Путін подарував Кадирову на день народження звання генерал-полковника

16:00 Світ

ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Луганщині

14:26 Україна

Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга у підтримці ЗСУ

13:45 Світ

Путін звернеться до росіян стосовно зміни статусу “спецоперації”

12:41 Світ

Казахстан відхилив вимогу Росії вислати українського посла та обурився тоном Захарової

12:07 Світ