На Алясці затримали двох росіян, що на човні втекли від мобілізації

На острові Святого Лаврентія на Алясці затримали двох мешканців Чукотки, які втекли від служби в армії на човні.

Росіяни пропливли на човні близько 500 кілометрів



Про це повідомляє Alaska’s News Source.

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За даними видання, росіяни висадилися на острові 4 жовтня. Вони повідомили місцевим жителям, що припливли із селища Егвекінот на Чукотці (приблизно 500 кілометрів морем).

Чоловіків затримали і відправили до Гембелла на острові, пізніше росіян перемістили в найбільше на Алясці місто Анкорідж. Зараз федеральна влада штатів з’ясовує, чи порушили росіяни правила перетину кордону США і чи мають вони право перебувати в країні.

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що це був поодинокий випадок, і постійного потоку мігрантів із Росії не очікується.