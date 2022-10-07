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10:30 07 Октября 2022 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної

Вірменія та Азербайджан підтвердили відданість документам, якими сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної.

Вірменія і Азербайджан припинили сперечатися через кордон

Про це заявили у пресслужбі вірменського кабміну за підсумками переговорів у Празі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента Азербайджану Ільхама Алієва, голови Франції Еммануеля Макрона та голови Європейської ради Шарля Мішеля.

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«Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність Статуту ООН та Алма-Атинської декларації від 1991 року (про утворення СНД), за допомогою яких обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Вони підтвердили, що це стане основою для роботи комісій з делімітації і що наступне засідання цих комісій відбудеться у Брюсселі до кінця жовтня», – сказано на сайті уряду.

Вірменія дала згоду на роботу громадянської місії ЄС вздовж кордону з Азербайджаном.

«Азербайджан погодився співпрацювати зі згаданою місією тією мірою, якою це його стосуватиметься. Місія розпочне свою роботу у жовтні, терміном максимум на два місяці. Мета місії полягає у зміцненні довіри та допомоги прикордонним комісіям за допомогою своїх доповідей», – наголошується у повідомленні.

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