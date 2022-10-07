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10:40 07 Октября 2022 Просмотров 144   КомментариевКомментарии

Росіяни знову обстріляли ракетами житловий сектор Запоріжжя

Вранці близько 09:50 у Запоріжжі пролунала серія вибухів – російські військові знову вдарили по місту ракетами.

Окупанти знов вдарили по житловому сектору

Обстріл областного центру підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки.

Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі.

“Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється”, – зазначив Старух.

Ракета впала у двір багатоповерхівки

Ракета впала у двір багатоповерхівки

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