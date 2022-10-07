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11:55 07 Октября 2022 207 Комментарии
Путін та Ердоган знову обговорили війну в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомили у турецьких ЗМІ.
Згідно з офіційною інформацією канцелярії Ердогана, під час спілкування було обговорено останні події у російсько-українській війні, а також питання, які покращать турецько-російські відносини.
Турецький президент підкреслив, що «готовий зробити свій внесок у досягнення мирного врегулювання українського питання на благо всіх».
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