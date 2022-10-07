НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
13:20 07 Октября 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

На Запорізьку АЕС сьогодні прибуде нова група експертів МАГАТЕ

Нова група експертів МАГАТЕ у складі чотирьох осіб прибуде до Запорізької АЕС у п’ятницю, 7 жовтня.

Чотири нових експерти змінять двох, що залишалися на станції після візиту Гроссі

Про це повідомило російське агентство Інтерфакс із посиланням на окупаційну «владу» Енергодару.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«До чотирьох осіб збільшується кількість. Сьогодні вони приїдуть. Вже виїхала група. Вони житимуть на атомній станції, як і їхні попередники. Відбувається ротація – змінюються двоє на четверо», – сказав голова адміністрації Енергодара Олександр Волга.

Нагадаємо, після візиту МАГАТЕ у вересні два спостерігачі організації мали залишитися на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

З початку березня Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна електростанція – контролюється російськими військами, але обслуговувати її продовжує український персонал.

Loading...

Новости по теме

ТОР
07.10.2022 13:03
Нобелівську премію миру розділили правозахисники з України, Росії та Білорусі: хто вони такі
ТОР
07.10.2022 11:55
Путін та Ердоган знову обговорили війну в Україні
ТОР
07.10.2022 10:40
Росіяни знову обстріляли ракетами житловий сектор Запоріжжя
blog comments powered by Disqus
Путін та Ердоган знову обговорили війну в Україні

11:55 Світ

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної

10:30 Світ

Байден заявив про найвищий ризик ядерного армагеддону з часів Кеннеді

09:06 Світ

На Алясці затримали двох росіян, що на човні втекли від мобілізації

08:28 Світ

На день народження Путіна окупанти можуть влаштувати в Україні провокації

19:25 Україна

Адвокат Александр Модлицкий поменял Молдавана на Моню?

13:47 Україна

Ракетні удари по Хмельниччині: стали відомі подробиці

09:57 Україна

Обстріл Запоріжжя: ракети влучили в багатоповерхівки, під завалами люди

07:07 Україна

Вночі та на світанку росіяни завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю

05:50 Україна

Під Москвою військову частину закидали коктейлями Молотова

17:41 Світ

Путін подарував Кадирову на день народження звання генерал-полковника

16:00 Світ