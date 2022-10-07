На Запорізьку АЕС сьогодні прибуде нова група експертів МАГАТЕ

Нова група експертів МАГАТЕ у складі чотирьох осіб прибуде до Запорізької АЕС у п’ятницю, 7 жовтня.

Чотири нових експерти змінять двох, що залишалися на станції після візиту Гроссі



Про це повідомило російське агентство Інтерфакс із посиланням на окупаційну «владу» Енергодару.

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«До чотирьох осіб збільшується кількість. Сьогодні вони приїдуть. Вже виїхала група. Вони житимуть на атомній станції, як і їхні попередники. Відбувається ротація – змінюються двоє на четверо», – сказав голова адміністрації Енергодара Олександр Волга.

Нагадаємо, після візиту МАГАТЕ у вересні два спостерігачі організації мали залишитися на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

З початку березня Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна електростанція – контролюється російськими військами, але обслуговувати її продовжує український персонал.