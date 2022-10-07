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14:24 07 Октября 2022 0 Комментарии
Ердоган заявив про зустріч із Путіним найближчими днями
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розраховує на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у найближчі «3-4 дні».
Про це повідомило російське агентство РИА «Новости».
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Наступного тижня в казахській Астані плануються саміти Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НВЗДА, 13 жовтня) та СНД (14 жовтня).
12-13 жовтня Астану відвідає Ердоган, анонсували у казахській столиці.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.
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