Ердоган заявив про зустріч із Путіним найближчими днями

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розраховує на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у найближчі «3-4 дні».

Про це повідомило російське агентство РИА «Новости».

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Наступного тижня в казахській Астані плануються саміти Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НВЗДА, 13 жовтня) та СНД (14 жовтня).

12-13 жовтня Астану відвідає Ердоган, анонсували у казахській столиці.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.