НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
16:58 07 Октября 2022 Просмотров 708   КомментариевКомментарии

Вибух на російському аеродромі під Калугою: знищено два бомбардувальники ТУ 22М3

У Калузької області Росії на військовому аеродромі «Шайківка» прогримів вибух, місцева влада заявила про український безпілотник, який вибухнув.

За словами губернатора Владислава Шапша, внаслідок вибуху не постраждали ані інфраструктура, ані люди.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Втім за інформацією журналіста Ореста Сохара, “патріотичним дроном» було знищено два російських бомбардувальники ТУ 22М3.

Також, за його словами, російська система  ППО дірява і “просто прозівала патріотичний літальний апарат”.

“Мої друзі у ЗСУ особливо акцентували на цьому: росіяни сліпі, коли йдеться про нові види озброєнь”, – зазначив журналіст.

«Шайковка» – це не прифронтова авіабаза, а знаходиться на віддалі в понад 350 км від кордонів України. До Москви від Калуги менше 300 км льоту.

Також Сохар з посиланням на свої джерела додав, що ці знищені літаки з білоруської території обстрілювали українські міста.

Loading...

Новости по теме

ТОР
07.10.2022 14:44
В Алтаї не змогли мобілізувати жодного чоловіка: вони просто не приходять до військкоматів
ТОР
07.10.2022 14:24
Ердоган заявив про зустріч із Путіним найближчими днями
ТОР
07.10.2022 13:20
На Запорізьку АЕС сьогодні прибуде нова група експертів МАГАТЕ
blog comments powered by Disqus
Вибух на російському аеродромі під Калугою: знищено два бомбардувальники ТУ 22М3

16:58 Світ

В Алтаї не змогли мобілізувати жодного чоловіка: вони просто не приходять до військкоматів

14:44 Світ

Ердоган заявив про зустріч із Путіним найближчими днями

14:24 Світ

Путін та Ердоган знову обговорили війну в Україні

11:55 Світ

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної

10:30 Світ

На Алясці затримали двох росіян, що на човні втекли від мобілізації

08:28 Світ

На день народження Путіна окупанти можуть влаштувати в Україні провокації

19:25 Україна

Адвокат Александр Модлицкий поменял Молдавана на Моню?

13:47 Україна

Ракетні удари по Хмельниччині: стали відомі подробиці

09:57 Україна

Обстріл Запоріжжя: ракети влучили в багатоповерхівки, під завалами люди

07:07 Україна

Вночі та на світанку росіяни завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю

05:50 Україна