Вибух на російському аеродромі під Калугою: знищено два бомбардувальники ТУ 22М3

У Калузької області Росії на військовому аеродромі «Шайківка» прогримів вибух, місцева влада заявила про український безпілотник, який вибухнув.

За словами губернатора Владислава Шапша, внаслідок вибуху не постраждали ані інфраструктура, ані люди.

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Втім за інформацією журналіста Ореста Сохара, “патріотичним дроном» було знищено два російських бомбардувальники ТУ 22М3.

Також, за його словами, російська система ППО дірява і “просто прозівала патріотичний літальний апарат”.

“Мої друзі у ЗСУ особливо акцентували на цьому: росіяни сліпі, коли йдеться про нові види озброєнь”, – зазначив журналіст.

«Шайковка» – це не прифронтова авіабаза, а знаходиться на віддалі в понад 350 км від кордонів України. До Москви від Калуги менше 300 км льоту.

Також Сохар з посиланням на свої джерела додав, що ці знищені літаки з білоруської території обстрілювали українські міста.