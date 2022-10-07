Росія знову обстріляла Запоріжжя: ППО збила три ракети

Росіяни ввечері після 17:00 нанесли ракетний удар по Запоріжжю та області, але спрацювала ППО.

ППО збила три ракети під Запоріжжям



Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях», – зазначив він.

Згодом Старух повідомив, що протиповітряна оборона знищила три російські ракети.

«Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога», – уточнив голова ОВА.

Він також додав, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає.