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18:33 07 Октября 2022 0 Комментарии
Росія знову обстріляла Запоріжжя: ППО збила три ракети
Росіяни ввечері після 17:00 нанесли ракетний удар по Запоріжжю та області, але спрацювала ППО.
ППО збила три ракети під Запоріжжям
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
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«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях», – зазначив він.
Згодом Старух повідомив, що протиповітряна оборона знищила три російські ракети.
«Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога», – уточнив голова ОВА.
Він також додав, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
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