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06:37 08 Октября 2022 1 Комментарии
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова: загорілася лікарня
Російські військові після опівночі здійснила ракетний обстріл центральної частини Харкова, горить лікарня.
Після прильотів в центрі Харкова виникли пожежі
Про це повідомив мер Ігор Терехов
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«Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами”, – написав він в Telegram.
Після прильотів у центрі виникли пожежі.
За попередньою інформацією, горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда.
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