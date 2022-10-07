Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова: загорілася лікарня

Російські військові після опівночі здійснила ракетний обстріл центральної частини Харкова, горить лікарня.

Після прильотів в центрі Харкова виникли пожежі



Про це повідомив мер Ігор Терехов

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«Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами”, – написав він в Telegram.

Після прильотів у центрі виникли пожежі.

За попередньою інформацією, горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда.