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06:47 08 Октября 2022 Просмотров 222   КомментариевКомментарии

Кримський міст палає після потужного вибуху

У Криму прогримів дуже потужний вибух у районі Керчі, після чого на Кримському мості почалася пожежа, а в небо здійнявся величезний стовп диму.

Вибух стався близько 06:00

Про це повідомляють місцеві жителі та паблики.

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За повідомленнями очевидців, вибух стався близько 06:00 ранку.

Люди кажуть, що тремтіли стіни будинків.

Російські Telegram-канали повідомляють із посиланням на радника “глави” Криму, що на Кримському мості нібито спалахнула цистерна з паливом. Судноплавні арки не пошкоджені, але рух припинено.

При цьому люди пишуть у коментарях, що «цистерна загорілася» так сильно, що у багатьох будинках повилітали шибки.

Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця вибуху

Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця вибуху

Кажуть, що вибух був дуже потужний

Кажуть, що вибух був дуже потужний

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