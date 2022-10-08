Кримський міст палає після потужного вибуху

У Криму прогримів дуже потужний вибух у районі Керчі, після чого на Кримському мості почалася пожежа, а в небо здійнявся величезний стовп диму.

Вибух стався близько 06:00



Про це повідомляють місцеві жителі та паблики.

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За повідомленнями очевидців, вибух стався близько 06:00 ранку.

Люди кажуть, що тремтіли стіни будинків.

Російські Telegram-канали повідомляють із посиланням на радника “глави” Криму, що на Кримському мості нібито спалахнула цистерна з паливом. Судноплавні арки не пошкоджені, але рух припинено.

При цьому люди пишуть у коментарях, що «цистерна загорілася» так сильно, що у багатьох будинках повилітали шибки.

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