Запорізьку АЕС знеструмлено через обстріли окупантів

Вночі 8 жовтня о 00:59 через черговий обстріл російськими військами відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС.

Запорізьку АЕС знов знеструмлено



Про це повідомили в Енергоатомі.

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Там уточнили, що була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.

В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.

В повідомленні зазначено, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

Втім плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.