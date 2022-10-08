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07:17 08 Октября 2022 0 Комментарии
Запорізьку АЕС знеструмлено через обстріли окупантів
Вночі 8 жовтня о 00:59 через черговий обстріл російськими військами відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС.
Запорізьку АЕС знов знеструмлено
Про це повідомили в Енергоатомі.
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Там уточнили, що була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.
В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.
В повідомленні зазначено, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.
Втім плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.
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