Окупанти зазнають суттєвих втрат на Луганщині та під Запоріжжям

Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат, зокрема в Луганській та Запорізькій областях.

Росіяни втрачають бійців на всіх напрямках



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється.

У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб із числа ув’язнених, які погодились воювати на території Україні.