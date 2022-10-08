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07:36 08 Октября 2022 0 Комментарии
Окупанти зазнають суттєвих втрат на Луганщині та під Запоріжжям
Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат, зокрема в Луганській та Запорізькій областях.
Росіяни втрачають бійців на всіх напрямках
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється.
У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб із числа ув’язнених, які погодились воювати на території Україні.
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