НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:36 08 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти зазнають суттєвих втрат на Луганщині та під Запоріжжям

Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат, зокрема в Луганській та Запорізькій областях.

Росіяни втрачають бійців на всіх напрямках

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється.

У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб із числа ув’язнених, які погодились воювати на території Україні.

Loading...

Новости по теме

ТОР
08.10.2022 07:17
Запорізьку АЕС знеструмлено через обстріли окупантів
ТОР
08.10.2022 06:47
Кримський міст палає після потужного вибуху
ТОР
08.10.2022 06:37
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова: загорілася лікарня
blog comments powered by Disqus