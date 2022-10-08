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09:04 08 Октября 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Вибух на Кримському мосту: в Росії офіційно звинуватили вантажівку

На Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, який спричинив займання цистерн.

Про це повідомив Національний антитерористичний комітет РФ.

Через підрив авто сталося спалах семи паливних цистерн залізничного складу. Два автомобільні прольоти моста частково обрушені.

Зазначається, що арку над судноплавною частиною мосту не пошкоджено.

Кримська залізниця повідомила про зупинку руху та затримку поїздів через НП на Кримському мості.

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