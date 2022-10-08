Главная » Україна » Суспільство
09:16 08 Октября 2022 21 Комментарии
Вибух на Кримському мості: мережа відреагувала мемами
На світанку, близько 06:00, на Кримському мосту пролунав вибух, після чого почалася потужна пожежа.
За офіційною версією кримської «влади», вибухнула вантажівка, а потім спалахнула цистерна з паливом на залізничній частині мосту.
У російських пабликах на подію відреагували шквалом обурення та злобних погроз на адресу України.
Але окрім цього, в мережі також почали з’являтися меми та фотожаби, присвячені вибуху мосту.
Loading...
Новости по теме
ТОРВибух на Кримському мосту: в Росії офіційно звинуватили вантажівку
08.10.2022 09:04
ТОРОкупанти зазнають суттєвих втрат на Луганщині та під Запоріжжям
08.10.2022 07:36
ТОРЗапорізьку АЕС знеструмлено через обстріли окупантів
08.10.2022 07:17