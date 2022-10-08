Вибух на Кримському мості: мережа відреагувала мемами

На світанку, близько 06:00, на Кримському мосту пролунав вибух, після чого почалася потужна пожежа.

За офіційною версією кримської «влади», вибухнула вантажівка, а потім спалахнула цистерна з паливом на залізничній частині мосту.

У російських пабликах на подію відреагували шквалом обурення та злобних погроз на адресу України.

Але окрім цього, в мережі також почали з’являтися меми та фотожаби, присвячені вибуху мосту.