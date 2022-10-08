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09:16 08 Октября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Вибух на Кримському мості: мережа відреагувала мемами

На світанку, близько 06:00, на Кримському мосту пролунав вибух, після чого почалася потужна пожежа.

За офіційною версією кримської «влади», вибухнула вантажівка, а потім спалахнула цистерна з паливом на залізничній частині мосту.

У російських пабликах на подію відреагували шквалом обурення та злобних погроз на адресу України.

Але окрім цього, в мережі також почали з’являтися меми та фотожаби, присвячені вибуху мосту.

Як же ж без Порошенка?

Як же ж без Порошенка?

Ос що реально збуджує

Ос що реально збуджує

Що тільки не підривав ций недопалок сигари

Що тільки не підривав ций недопалок сигари

Раптом підплив маленький Himars

Раптом підплив маленький Himars

Нам теж подобається...

Нам теж подобається...

Здається, вона таки встигла

Здається, вона таки встигла

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