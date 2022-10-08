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10:27 08 Октября 2022 Просмотров 143   КомментариевКомментарии

Підрив Кримського мосту призвів до колапсу залізничного, автомобільного та морського сполучень

Після підриву Кримського мосту 8 жовтня оператори пасажироперевезень заявили про відміну всіх рейсів на материкову частину Росії.

Підрив мосту спровокував транспортний колапс

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Дата їх відновлення поки що не вказується.

Крім того, Російська залізниця повідомила про зупинення руху поїздів на перегоні Вишестебліївська (міст) – Керч-Південна новий парк.

Також припинено продаж квитків на потяги, що прямують до Криму та з нього.

Крім того, морські служби повідомляють про те, що в Керченській протоці утворилася пробка із суден.

Суда поки не можуть пройти під Кримським мостом

Суда поки не можуть пройти під Кримським мостом

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