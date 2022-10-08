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10:50 08 Октября 2022 110 Комментарии
Підрив Кримського мосту призведе до паралічу забезпечення південного угруповання військ РФ
Внаслідок підриву Кримського мосту південне угруповання військ РФ залишається без залізничного постачання.
Запаси в Криму закінчаться швидше ніж росіяни полагодять мостіж
А саме воно в російській армії традиційно вважається основним, під яке заточено всю військову логістику.
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Залізниці із РФ через сухопутний коридор у Херсонську область немає. Розв’язка через Авдіївку окупантами не контролюється.
Є одна гілка Донецька-Волновахи, але вона проходить практично по лінії фронту.
Так, у Криму є певні запаси і палива, і боєприпасів, але, думаємо, вони підійдуть до кінця швидше, ніж хтось зможе полагодити міст.
Війна – це безперервна річка поставок на фронт.
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