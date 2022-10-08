Підрив Кримського мосту призведе до паралічу забезпечення південного угруповання військ РФ

Внаслідок підриву Кримського мосту південне угруповання військ РФ залишається без залізничного постачання.

Запаси в Криму закінчаться швидше ніж росіяни полагодять мостіж



А саме воно в російській армії традиційно вважається основним, під яке заточено всю військову логістику.

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Залізниці із РФ через сухопутний коридор у Херсонську область немає. Розв’язка через Авдіївку окупантами не контролюється.

Є одна гілка Донецька-Волновахи, але вона проходить практично по лінії фронту.

Так, у Криму є певні запаси і палива, і боєприпасів, але, думаємо, вони підійдуть до кінця швидше, ніж хтось зможе полагодити міст.

Війна – це безперервна річка поставок на фронт.