НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:50 08 Октября 2022 Просмотров 110   КомментариевКомментарии

Підрив Кримського мосту призведе до паралічу забезпечення південного угруповання військ РФ

Внаслідок підриву Кримського мосту південне угруповання військ РФ залишається без залізничного постачання.

Запаси в Криму закінчаться швидше ніж росіяни полагодять мостіж

А саме воно в російській армії традиційно вважається основним, під яке заточено всю військову логістику.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Залізниці із РФ через сухопутний коридор у Херсонську область немає. Розв’язка через Авдіївку окупантами не контролюється.

Є одна гілка Донецька-Волновахи, але вона проходить практично по лінії фронту.

Так, у Криму є певні запаси і палива, і боєприпасів, але, думаємо, вони підійдуть до кінця швидше, ніж хтось зможе полагодити міст.

Війна – це безперервна річка поставок на фронт.

Loading...

Новости по теме

ТОР
08.10.2022 10:27
Підрив Кримського мосту призвів до колапсу залізничного, автомобільного та морського сполучень
ТОР
08.10.2022 10:09
У Зеленського прокоментували підрив Кримського мосту
ТОР
08.10.2022 09:16
Вибух на Кримському мості: мережа відреагувала мемами
blog comments powered by Disqus