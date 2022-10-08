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Главная » Україна » Інциденти
11:21 08 Октября 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

За підривом Кримського мосту стоїт СБУ – ЗМІ

За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

СБУ офіційно не повідомляла про причетність до підриву мосту

Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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За його даними, підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ.

У самій українській спецслужбі на сторінках в соцмережах розмістили фото підірваного мосту і перефразували вірш Тараса Шевченка:

Cвітає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

“Сьогодні – чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря”, – сказано в повідомленні.

СБУ розмістила світлину підірваного мосту

СБУ розмістила світлину підірваного мосту

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