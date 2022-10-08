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11:21 08 Октября 2022 8 Комментарии
За підривом Кримського мосту стоїт СБУ – ЗМІ
За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.
СБУ офіційно не повідомляла про причетність до підриву мосту
Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
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За його даними, підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ.
У самій українській спецслужбі на сторінках в соцмережах розмістили фото підірваного мосту і перефразували вірш Тараса Шевченка:
Cвітає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.
“Сьогодні – чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря”, – сказано в повідомленні.
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