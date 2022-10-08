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11:42 08 Октября 2022 Просмотров 930   КомментариевКомментарии

З’явилося фото вантажівки-камікадзе, яка підірвала міст: що про неї відомо

Вантажівка, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту, раніше виїхала з Краснодара.

Вантажівка нібито їхала з Краснодару

Фото фури показав російський Telegram-канал Mash.

Попередньо червоний тягач, начинений вибухівкою, зміг пройти через посаду ДІБДР та здетонував на мосту.

Видання зазначило, що пробіг фури – 870 000 км.

Як автомобіль, начинений вибухівкою, зміг безперешкодно пройти через «багатоступінчасту» систему контролю, розгорнуту на в’їзді та виїзді з мосту – поки що незрозуміло.

Також невідомо, хто перебував за кермом вантажівки-камікадзе.

Нібито та сама вантажівка

Нібито та сама вантажівка

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