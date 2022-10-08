Путін хоче домовитися про нову «велику угоду» між Росією та Заходом

Президент РФ Володимир Путін хоче укласти нову «велику угоду із Заходом», переглянувши договори, укладені попередніми лідерами.

Путін хоче домовитися з Заходом



Про це повідомило CNN із посиланням на спікера президента Туреччини Ібрагіма Калина.

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«Ми розуміємо, що пан Путін хоче укласти нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Частково це стосується України, безперечно», – сказав Калин.

Москва вважає, що угоди, досягнуті наприкінці холодної війни за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають сьогоднішню Росію.

«Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть мати нову угоду», – пояснив Калин.