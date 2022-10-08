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13:18 08 Октября 2022 0 Комментарии
Путін хоче домовитися про нову «велику угоду» між Росією та Заходом
Президент РФ Володимир Путін хоче укласти нову «велику угоду із Заходом», переглянувши договори, укладені попередніми лідерами.
Путін хоче домовитися з Заходом
Про це повідомило CNN із посиланням на спікера президента Туреччини Ібрагіма Калина.
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«Ми розуміємо, що пан Путін хоче укласти нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Частково це стосується України, безперечно», – сказав Калин.
Москва вважає, що угоди, досягнуті наприкінці холодної війни за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають сьогоднішню Росію.
«Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть мати нову угоду», – пояснив Калин.
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