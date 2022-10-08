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13:55 08 Октября 2022 87 Комментарии
Не зруйновано, а пошкоджено: Кремль розіслав у ЗМІ методички з висвітлення підриву Кримського мосту
Російським ЗМІ спущено пропагандистські методички, за якими варто висвітлювати підрив на Кримському мості.
Не зруйновано, а пошкоджено
Про це пише видання Медуза.
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Рекомендації адміністрація президента надіслала російським засобам масової інформації, зокрема державним агентствам.
Короткий зміст «методички»:
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міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;
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підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;
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мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;
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запрацювала Керченська поромна переправа.
Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.
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