НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
13:55 08 Октября 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Не зруйновано, а пошкоджено: Кремль розіслав у ЗМІ методички з висвітлення підриву Кримського мосту

Російським ЗМІ спущено пропагандистські методички, за якими варто висвітлювати підрив на Кримському мості.

Не зруйновано, а пошкоджено

Про це пише видання Медуза.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Рекомендації адміністрація президента надіслала російським засобам масової інформації, зокрема державним агентствам.

Короткий зміст «методички»:

  • міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

  • підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;

  • мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

  • запрацювала Керченська поромна переправа.

Судячи з повідомлень на стрічках РИА Новости, ТАСС та більшості інших російських ЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.

Loading...

Новости по теме

ТОР
08.10.2022 13:18
Путін хоче домовитися про нову «велику угоду» між Росією та Заходом
ТОР
08.10.2022 11:42
З’явилося фото вантажівки-камікадзе, яка підірвала міст: що про неї відомо
ТОР
08.10.2022 11:21
За підривом Кримського мосту стоїт СБУ – ЗМІ
blog comments powered by Disqus