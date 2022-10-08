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14:21 08 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинули троє людей

Слідчий комітет Росії заявив про трьох загиблих внаслідок підриву Кримського мосту.

В повідоменні СК йдеться про пасажирів легкового автомобіля, що знаходився поряд з вантажівкою, що, ймовірно, підірвалася.

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“Наразі з води вже піднято тіла двох загиблих – чоловіка та жінки, їхні особи встановлюються”, – сказано в повідомленні.

Також зазначено, що співробітники Слідчого комітету встановили дані про вантажний автомобіль, що нібито вибухнув, і його власника.

«Це житель Краснодарського краю, за місцем його проживання розпочато слідчі дії. Вивчається маршрут пересування автомашини та відповідна документація», – повідомили у відомстві.

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