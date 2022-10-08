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16:51 08 Октября 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Окупанти частково відновили автомобільний рух через Кримський міст

Через Кримський міст частково відновлено рух для легкових авто та автобусів.

Про це заявив “голова” Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

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«Розпочато рух автотранспорту Кримським мостом. Наразі рух відкрито для легкових автомобілів і автобусів із проходженням повної процедури огляду”, – зазначив він.

Також Аксьонов попросив водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу.

Водночас, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів Суспільному, що у Криму після пожежі і часткової руйнації Кримського мосту через Керченську протоку люди розкуповують продукти і пальне.

«Хлібобулочні вироби зранку всі змели з полиць, що стосується борошна і крупи до 3 кг на руки. Ми ще не знаємо, чи це були централізовані вказівки влади. Ми маємо і фотографії, як це відбувається. Найбільші черги — на автомобільних заправках за бензином», — сказав Чубаров.

Він також розповів, що на східній околиці міста Керч вишикувалася довга черга з людей, які хочуть виїхати з півострова на поромі.

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