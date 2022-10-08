Окупанти частково відновили автомобільний рух через Кримський міст

Через Кримський міст частково відновлено рух для легкових авто та автобусів.

Про це заявив “голова” Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

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«Розпочато рух автотранспорту Кримським мостом. Наразі рух відкрито для легкових автомобілів і автобусів із проходженням повної процедури огляду”, – зазначив він.

Також Аксьонов попросив водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу.

Водночас, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів Суспільному, що у Криму після пожежі і часткової руйнації Кримського мосту через Керченську протоку люди розкуповують продукти і пальне.

«Хлібобулочні вироби зранку всі змели з полиць, що стосується борошна і крупи до 3 кг на руки. Ми ще не знаємо, чи це були централізовані вказівки влади. Ми маємо і фотографії, як це відбувається. Найбільші черги — на автомобільних заправках за бензином», — сказав Чубаров.

Він також розповів, що на східній околиці міста Керч вишикувалася довга черга з людей, які хочуть виїхати з півострова на поромі.