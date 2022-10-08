В Офісі Зеленського озвучили версію підриву Кримського мосту

Вибух Кримського мосту може бути результатом боротьби силових відомств у Росії.

Подоляк висловив нову версію підриву Кримського мосту



Таку думку висловив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

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«А тепер серйозно. ФСБ/ЧВК намагаються з’їсти керівництво Міноборони/Генштабу. Перед кадровою перестановкою ФСБ у нокдауні пропустили вибух путінського мосту. Міноборони тепер може звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Хіба не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю — вантажівка прибула з РФ», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Подоляк прокоментував вибух на Кримському мості, заявивши, що «все незаконне має бути зруйноване», а «все вкрадене — повернуто Україні».