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17:05 08 Октября 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

В Офісі Зеленського озвучили версію підриву Кримського мосту

Вибух Кримського мосту може бути результатом боротьби силових відомств у Росії.

Подоляк висловив нову версію підриву Кримського мосту

Таку думку висловив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

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«А тепер серйозно. ФСБ/ЧВК намагаються з’їсти керівництво Міноборони/Генштабу. Перед кадровою перестановкою ФСБ у нокдауні пропустили вибух путінського мосту. Міноборони тепер може звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Хіба не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю — вантажівка прибула з РФ», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Подоляк прокоментував вибух на Кримському мості, заявивши, що «все незаконне має бути зруйноване», а «все вкрадене — повернуто Україні».

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