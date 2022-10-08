Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Запоріжжя: 17 загиблих

Вночі 9 жовтня, після 02:00, Запоріжжя зазнало ракетного обстрілу російськими окупантами, в результаті якого загинуло 17 людей.

В одній з багатоповерхівок майже знищено цілий під'їзд



Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

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За його словами, внаслідок удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста.

В одній з багатоповерхівок майже знищено цілий під’їзд.

5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало.