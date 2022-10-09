Кремль призначить міноборони винним за Кримський міст, аби врятувати Путіна

Кремль зробить Міноборони Росії цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира Путіна.

Все більше критики лунає на адресу Путіна в Росії



Про це повідомили в Інституті дослідження війни (ISW).

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Там зазначили, що офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту не було.

Російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента Росії розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як слід применшувати серйозність ушкоджень моста.

Не виключено, що Кремль наказав російському міноборони зберігати мовчання з приводу цієї ситуації. У свою чергу, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі замість того, щоб «слухати обіцянки російського МО».

Також в ISW зазначили, що один із російських військових блогерів попередив, що якщо Путін не вживе заходів у відповідь, це «буде сприйнято за слабкість самого президента». Інший мілблогер зазначив, що Кремль лицемірно закликає росіян згуртуватися за Путіна, якщо він не може прокоментувати такі важливі події, як затоплення «Москви», обмін полоненими або крах харківського фронту.

Аналітики наголошують, що це перша пряма критика на адресу Путіна.