«Шмигаль» провалився на «бабиному літі»: ГУР зірвало російську спецоперацію проти Байрактара

ГУР МО зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара.

Російські оперативники кількаразово викрили себе під час розмови



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром начебто від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, було створено за допомогою технології deepfake.

Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі.

“Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам “пощастило” поспілкуватися з не менш фейковим “секретарем компанії Baykar”. Відтак, і відповідати на питання: “а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?”, – розповіли нвші розвідники.

Вони також відзначили низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто».

“Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності”, – зазначили в ГУР.