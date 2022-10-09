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09:06 09 Октября 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Удар по Запоріжжю: літаки тактичної авіації РФ випустили 12 ракет

Сьогодні вночі літаки тактичної авіації російських окупантів випустили по Запоріжжю 12 ракет.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.

Частково зруйновано 9-поверховий будинок та п’ять приватних будинків.

Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.

Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей.

Старух додав, що під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.

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