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09:06 09 Октября 2022 37 Комментарии
Удар по Запоріжжю: літаки тактичної авіації РФ випустили 12 ракет
Сьогодні вночі літаки тактичної авіації російських окупантів випустили по Запоріжжю 12 ракет.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За його словами, більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.
Частково зруйновано 9-поверховий будинок та п’ять приватних будинків.
Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.
Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей.
Старух додав, що під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.
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